بالفيديو : لامبورجيني أوروس.. واحدة من أفضل وأقوى سيارات SUV الأوروبية



لامبورجيني أوروس لامبورجيني أوروس

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Autogefuhl الألمانية الناطقة بالإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة لامبورجيني أوروس، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV، ووصفتها القناة بأنها واحدة من أفضل وأقوى السيارات الأوروبية بهذه الفئة.



جدير بالذكر أن هذه القناة تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من لامبورجيني أوروس وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: