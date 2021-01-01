سيارة هاتشباك الوحيدة من الشركة الفرنسية في مصر...رينو سانديرو2022..

تقدم شركة EIM في مصر العديد من السيارات في السوق المحلي، وذلك
باعتبارها وكيلا لسيارات شركة رينو الفرنسية في مصر، ومن ضمن هذه السيارات يبرز موديل سانديرو 2022 بشكل قوي، وذلك لأنه الموديل الوحيد من فئة هاتشباك الذي يتم تقديمه في مصر خلال وقتنا الحالي من سيارات الشركة الفرنسية.
ويتم تقديم هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي بفئة واحدة فقط من التجهيزات، وهي مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي، وقوته 110 حصان، وعزمه 148 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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