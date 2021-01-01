في العام الماضي فقط..20 مليون دراجه ناريه صنعتها الصين

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تشير البيانات إلى أنه في عام 2021، تجاوز إنتاج ومبيعات الدراجات النارية في الصين 20 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى في السنوات الأخيرة.



وتتمتع الدراجات النارية بمزايا الراحة والمرونة والسرعة في التنقل، وقد أصبحت سماتها الاجتماعية في الوقت الحاضر أكثر وضوحا، وأصبحت إحدى وسائل التعبير عن الشخصية.





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كما جذبت مجموعة متنوعة من الخيارات انتباه المستهلكين الشباب، وقد أصبح إظهار الشخصية أحد الاعتبارات المهمة في شراء الدراجات النارية.وفي هذا السياق، تتزايد أيضًا مبيعات ملصقات الدراجات النارية ومعدات الحماية والملابس والمنتجات ذات الصلة بالدرجات النارية أخرى.صناعة الدراجات النارية ليست صناعة ناشئة في الصين، فقد اعتادت الأخيرة أن تكون أكبر منتج وبائع للدراجات النارية في العالم، وكان من الشائع جدًا رؤية الدراجات النارية تسير بسرعة على الطرق الحضرية والريفية.ومع ذلك، شهد تطوير صناعة الدراجات النارية تأثيراً ذات مرة، نظرًا للسلامة على الطرق، وانبعاثات العادم، والتلوث الضوضائي، وتركيز المنتجات منخفضة الجودة في الصناعة، والإبداع الوظيفي غير الكافي، والافتقار إلى القدرة التنافسية للعلامة التجارية.واتاح ظهور مجموعات المستهلكين الشباب وتشكيل اتجاهات استهلاك عالية الجودة فرصة جديدة لتنمية صناعة الدراجات النارية. وهذا يُظهر المرونة القوية لجانب المستهلك في الصين من جانب واحد، كما أصبح مثالًا حيًا للتحول والارتقاء بالتصنيع التقليدي.ومن ناحية العرض، لا يمكن فصل شعبية الدراجات النارية بين الشباب عن العمل الشاق لشركات التصنيع في البحث والتطوير للمنتجات، وبناء العلامة التجارية، وتوسيع السلسلة الصناعية، وبناء خط إنتاج تصنيع ذكي لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج بمساعدة أجهزة استشعار مختلفة.كما تم فتح قنوات البيانات في الإنتاج والتعبئة وما بعد البيع والروابط الأخرى، وتحسين مستوى الاستقرار والتحديث للسلسلة الصناعية وسلسلة التوريد من خلال "المنصات السحابية" مثل الإنترنت الصناعي .. أصبح الإنتاج الذكي "محركا" جديدا للتحول والارتقاء الصناعي.في عام 2021، وصلت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين إلى 31.4 تريليون يوان، لتحتل المرتبة الأولى في العالم لمدة 12 عامًا متتالية منذ عام 2010. وفي ظل الجولة جديدة من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي، تعمل الصناعة التحويلية في الصين على تسريع تحولها إلى ذكي ورقمي وأخضر.