تفاصيل مزاد سيارات جمرك الإسكندرية..منها هيونداي وتويوتا..



مزاد سيارات جمرك الإسكندرية مزاد سيارات جمرك الإسكندرية

شهدت جلسات المزاد العلنية لبيع السيارات اقبالا كبيرًا الفترة الماضية، وكشفت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، التفاصيل الكاملة لجلسة مزاد سيارات جديد لبيع سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة .



وتقام جلسة مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة لبيع السيارات يومي 13 و14 يونيو الجاري، بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة .



وتشمل جلسة المزاد مجموعة متنوعة من السيارات، منها أتوبيس وملاكي ورأس جرار وبيك أب وفسبا وموتوسيكلات ومقطورات من ماركات مختلفة.

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وأضافت هيئة الخدمات الحكومية أن أهم أنواع سيارات سيتشارك فى مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة، هي: “BMW ، مرسيدس، تويوتا، سوزوكي، كاديلاك، لادا، جي ام سي، سيتروين، بورش، هيونداي، ميتسوبيشي، بيجو، أوبل، فضلًا عن عدد من الأنواع منها ايفيكو، داف، هوندا، ياماها، مؤكدا أن جميع السيارات والموتوسيكلات من ماركات وطرازات مختلفة.شروط مزاد جمارك الإسكندريةوحددت الهيئة عدد من الشروط لدخول مزاد جمرك الإسكندرية، أهمها شراء كراسة الشروط والمواصفات، والتى يمكن الحصول عليها من الهيئة، والكائن برقم 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى بالدقى مام بنك فيصل الا?سلامى وشركه فايزر للأدوية .وكذلك شراء المشارك في المزاد سيارة واحدة فقط ملاكي وفي حالة شراء أكثر من سيارة يشترط وجود بطاقة ضريبية.سعر كراسة الشروطتبلغ قيمة شراء كراسة شروط مزاد سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة 400 جنيه.تأمين دخول المزاديتم دفع تأمين دخول الجلسة بقيمة 10 آلاف جنيه، وذكرت الهيئة إنه فى حالة عدم الترسية يتم استرداد مبلغ التا?مين فور انتهاء الجلسة ويدفع ال 30 % فور الرسو والباقى خلال 15 يومًا.كما يتم عملية البيع دون عمولة، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها والمعفى من البطاقة الضريبية كل من: “الطالب / الموظف / ربة المنزل / الضابط/ من بالمعاش” .