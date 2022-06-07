سعر الذهب اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة استقرارا متأثرا بحجم الطلب عليه بالسوق المحلية، وتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1850 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 666 جنيها

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 854 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 997 جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1139 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4985 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9970 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19940جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,026جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةاستقرت أسعار الذهب أمس إذ كبحها ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على خارطة طريق مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.