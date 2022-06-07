أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-6-2022



أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية



تشهد أسعار العملات اهتمام عدد كبير من المواطنين مقارنة بالجنيه المصري، حيث تباينت أسعار العملات المختلفة ما بين الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني، في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.



وفي إطار هذا الاهتمام نستعرض أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:



سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر 23.65 جنيه للشراء و23.71 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.39 جنيه للشراء و23.56 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي بنحو 23.39 جنيه للشراء و23.52 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنوك المصريةسجل الدولار في بنك مصر إلى نحو 18.65 جنيه للبيع مقابل 18.71 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس بنحو 18.63 جنيه للبيع مقابل 18.73 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للبيع مقابل 18.71جنيه.سعر اليورو في البنوك المصريةسجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 20.08 جنيه للبيع مقابل 19.97 جنيه للشراء، كما بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 20.10 جنيه للبيع مقابل 19.95 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.97 جنيه للشراء مقابل 20.10 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر إلى 20.08 جنيه للبيع مقابل 19.97جنيه للشراء.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.99 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، كما سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي المصري إلى نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةسجل سعر الدرهم في البنك الأهلي لنحو 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع.