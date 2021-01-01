الصين تبني أكبر مكتبة صحراوية..تتسع لـ40 ألف مجلد..

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صورة الخبر: مكتبة صحراوية
مكتبة صحراوية

كشفت مدينة تشونغوي بمنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين عن أول مكتبة «صحراوية» تم تصميمها لتسع لحوالى 40000 مجلد.

ووفقا لما نشر في وكالة الأنباء الفرنسية، تبلغ الدفعة الأولى من الكتب في المكتبة من مختلف الأنواع ما يقرب من 10000 مجلد، وتوفر خدمة تجربة «قراءة سعيدة» على مدار 24 ساعة.

ومنذ بداية هذا العام، قامت مدينة تشونغوي ببناء ما مجموعه 48 مكتبة ومساحة للقراءة، ما يوجه المواطنين باستمرار لتعزيز القراءة وبناء نظام خدمة القراءة العامة

المصدر: صدى البلد

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