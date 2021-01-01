5 كواكب لامعة في سماء مصر والوطن العربي.. ظاهرة فلكية جديدة..

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من بين الظواهر الفلكية المزينة لسماء مصر والوطن العربي في شهر يونيو 2022، يرصد الكواكب الخمسة اللامعة في نظامنا الشمسي وهي «عطارد، والزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل»، صبيحة اليوم الجمعة، مصطفة بالأفق الجنوب الشرقي كسلسلة من الألماس مشاهدة بالعين المجردة.



تفاصيل الظاهرة الفلكية

وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم تحدث هذه الظاهرة النادرة منذ ديسمبر 2004 وسيكون أفضل وقت لمشاهدة الكواكب هو 30 دقيقة قبل شروق الشمس.



وقد تكون هناك حاجة إلى المناظير جنبًا إلى جنب مع رؤية واضحة للأفق الشرقي لرؤية كوكب عطارد بداية يونيو ولكن ومع تقدم الشهر، سيصبح عطارد أكثر إشراقًا وأسهل في الرؤية أما بقية الكواكب ستكون مرئية بالعين المجردة باستمرار.

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ما هو اصطفاف الكواكب؟اصطفاف الكواكب حدث فلكي يتم عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريبا، في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء على نفس الجانب من الشمس.يجب معرفة أن اصطفاف الكواكب على خط واحد لا ينبغي أن يؤخذ بالمعنى الحرفي، فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدا ، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة، لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدًا.وستبقى سلسلة الكواكب التي يبلغ طولها 90 درجة مرئية لبقية شهر يونيو، يمكن عند استخدام المناظير والتلسكوبات البحث عن أورانوس الأزرق المخضر بالقرب من كوكب الزهرة شديد السطوع، ونبتون الأزرق الصغير بين المشتري وزحل.