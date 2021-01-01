5 كواكب لامعة في سماء مصر والوطن العربي.. ظاهرة فلكية جديدة..

من بين الظواهر الفلكية المزينة لسماء مصر والوطن العربي في شهر يونيو 2022، يرصد الكواكب الخمسة اللامعة في نظامنا الشمسي وهي «عطارد، والزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل»، صبيحة اليوم الجمعة، مصطفة بالأفق الجنوب الشرقي كسلسلة من الألماس مشاهدة بالعين المجردة.
تفاصيل الظاهرة الفلكية
وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم تحدث هذه الظاهرة النادرة منذ ديسمبر 2004 وسيكون أفضل وقت لمشاهدة الكواكب هو 30 دقيقة قبل شروق الشمس.
وقد تكون هناك حاجة إلى المناظير جنبًا إلى جنب مع رؤية واضحة للأفق الشرقي لرؤية كوكب عطارد بداية يونيو ولكن ومع تقدم الشهر، سيصبح عطارد أكثر إشراقًا وأسهل في الرؤية أما بقية الكواكب ستكون مرئية بالعين المجردة باستمرار.
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