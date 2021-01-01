يبحث رئيس وزراء أستراليا "فضيحة الملفوف"

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيجتمع مع كبار المسؤولين، الخميس، لمناقشة التكلفة المرتفعة للخس، إثر قرار سلسلة مطاعم "كي إف سي" المحلية استبدال هذه الخضر بالملفوف في شطائر البرغر الخاصة بها.
وقد وصف زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيز قرار سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بأنه "مجنون"، مازحا أن الوضع أصبح يشكل "أزمة" وطنية.
وارتفعت أسعار الخس بنسبة تصل إلى 300 بالمئة في المدن الأسترالية، بفعل الفيضانات الأخيرة وارتفاع أسعار الوقود العالمية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!