تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء..تصل لـ41 على القاهرة..

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صورة الخبر: الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى :


درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 يونيو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 29 درجة


درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 يونيو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة الصغرى 28 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 يونيو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة الصغرى 26 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 يونيو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 يونيو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة

المصدر: اليوم السابع

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