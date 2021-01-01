قبول بمدارس الثانوى بـ الوادي الجديد .. الحد الأدني 234 درجة

اعتمد اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول 234 درجة فأكثر، والذي يتيح الفرصة لـ50? من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.
وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب على أن يبدأ استلام طلبات التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس اعتباراً من الأحد القادم ولمدة شهر.
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