قبول بمدارس الثانوى بـ الوادي الجديد .. الحد الأدني 234 درجة

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صورة الخبر: مدارس الثانوى
مدارس الثانوى


اعتمد اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول 234 درجة فأكثر، والذي يتيح الفرصة لـ50? من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب على أن يبدأ استلام طلبات التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس اعتباراً من الأحد القادم ولمدة شهر.

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وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، قد أعلن الأربعاء عن فتح باب التظلّم من نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021_ 2022م.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، ان ولى الأمر الراغب فى تقديم التظلم عليه التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومى "لولى الأمر" وذلك لمدة 15 يوما.

المصدر: elbalad

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