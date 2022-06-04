فتح باب التقدم لجامعة العلمين الدولية للعام 2022/2023

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تُعلن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن فتح باب التقدم لجامعة العلمين الدولية وهي إحدى الجامعات الأهلية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020 للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (2022-2023) اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق 4/6/2022 وحتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021-2022 أو العام السابق 2020-2021 بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.



وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.



يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

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وتدعو الجامعات الأربعة الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه.https://admission.egypt-hub.edu.eg/وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يُمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.https://admission.study-in-egypt.gov.eg/تنويه: جامعة العلمين الدولية هي جامعة أهلية ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية برعاية فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وليس لها أي علاقة بجامعة العلمين الخاصة والتي صدر قرار رئيس الجمهورية بإلغاء ترخيصها.