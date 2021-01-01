جامعة حلوان: نستعد لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية بالعام الجديد

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أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان، مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 - 2023 وتبدأ يوم 14 أغسطس استقبال الطلاب القدامي عبر الموقع الالكتروني للجامعة .



وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.





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وقد صرح الدكتور ممدوح مهدى القائم باعمال رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تحرص علي على المتابعة الدورية للمدن الجامعية و طلابها و تعمل علي توفير كافة الخدمات والأنشطة المقدمة لهم .و اشار مهدي ان الجامعة تعمل علي تجهيز و اعداد المدن الجامعية بكافة الخدمات و تطويرها علي اعلي مستوي استعدادا لاستقبال الطلاب بالعام الجديدبالإضافة إلى متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدن الجامعية.جدير بالذكر انه قد استطاعت جامعة حلوان أن تحقق تقدمًا في التصنيف العالمي QS وتقدمت للمركز الخامس وسط 14 جامعة مصرية تواجدت على لائحة المصنف الدولي الأشهر لهذا العام والتي تضم أفضل 1400 جامعة في العالم.أشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات العالمية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما ثمن على الجهد ونتاج عمل وثمار ما يقوم به مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بقيادة الدكتور محمد القصاص مدير المكتب.كما أكد أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، موضحة أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.