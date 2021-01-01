خالد الجندي يحذر من التنمر الديني

آخر الأخباراخبار المسلمين › خالد الجندي يحذر من التنمر الديني

صورة الخبر: الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي


قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية إننا نعاني من التنمر الديني ونعاني من كل من هب ودب الذين يتبرعون بالفتوى من دون سؤال".

وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي "دار الإفتاء طلعت بيان بشأن ما يسمى بالمايكروبليدنج وأنه لا مانع فيه بالنسبة للنساء، ويأتي واحد خريج بكالوريوس تجارة يحذر.. وكل واحد يشكك الفتاوى بنلاقي دقنه كبيرة موضحا أن الذقن سنة وأنا مؤمن بهذا، ولكن هل هناك علاقة بإطلاق اللحية والتهجم على الفتوى؟ التنمر نوع من الترصد من دون مناسبة".

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقامات وأضرحة ومساجد آل البيت، مؤكدا أنها أصبحت حديث العالم أجمع.

نهضة دينية كبيرة
وقال خالد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس إن هناك نهضة دينية كبيرة لم تتحقق الا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن تلك النهضة الكبيرة الان تمثلت فى افتتاح مساجد جديدة واصبحت المساجد نشاط ترفيهي خاصة بعد إدخال مسرح عرائس للأطفال.

وتابع خالد الجندي: "هذه النهضة الكبيرة اخرست المتسلفين، خاصة فى ظل الافتتاحات الكبيرة للمساجد حتى وصلت إلى 10 آلاف مسجدا، هؤلاء المتسلفة الذين كانوا يهاجمون وزير الأوقاف اصيبوا بالخرس نتيجة الانجازات الحقيقية على أرض الواقع".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خالد الجندي يحذر من التنمر الديني

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45359

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager