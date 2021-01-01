اعرف فوائد العنب فى الصيف



العنب العنب



يحتوى العنب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما يعتبر من أفضل الفواكه الصيفية ويحتوى على فيتامينات ب مثل الثيامين والريبوفلافين.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد العنب لصحة الجسم هى:

-قد يساعد في صحة القلب

قد يعزز العنب صحة القلب بعدة طرق حيث تشير الدلائل إلى أن البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم بشكل أساسي من خلال المساعدة في توسيع الشرايين والأوردة، قد يساعد أيضًا في إفراز الصوديوم ومنع تضييق الشرايين والأوردة التي قد تؤدي إلى زيادة ضغط الدم.







- قد يساعد في تقليل الكوليسترول



قد تساعد المركبات الموجودة في العنب في الحماية من ارتفاع مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل امتصاص الكوليسترول بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الريسفيراترول - أحد مضادات الأكسدة في العنب - مثل حمية البحر الأبيض المتوسط تقلل من مستويات الكوليسترول .

-نسبة عالية من مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد في إصلاح الأضرار التي تلحق بالخلايا بسبب الجذور الحرة ، وهي جزيئات ضارة تسبب الإجهاد التأكسدي و يرتبط الإجهاد التأكسدي بالعديد من الحالات الصحية المزمنة ، بما في ذلك مرض السكري والسرطان وأمراض القلب .

- قد يكون لها آثار مضادة للسرطان

قد تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في العنب من أنواع معينة من السرطان ، ويمنع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها في الجسم في الواقع ، تمت دراسة تأثيره على العديد من أنواع السرطان .

- قد يقي من مرض السكري ويخفض مستويات السكر في الدم

على الرغم من أن العنب يحتوي على نسبة عالية من السكر ، إلا أن مؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط يجعله آمنًا إلى حد ما لتناول الطعام باعتدال إذا كنت مصابًا بداء السكري بالإضافة إلى ذلك ، قد تحمي المركبات الموجودة في العنب من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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-قد يفيد صحة العينقد تحمي المركبات النباتية الموجودة في العنب من أمراض العيون الشائعة، يحتوي العنب على العديد من المركبات مثل ريسفيراترول ولوتين وزياكسانثين التي قد تساعد في الوقاية من أمراض العيون الشائعة.-قد يحسن الذاكرة والانتباه والمزاجقد يؤدي تناول العنب إلى تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ ، يحتوي العنب على مركبات قد تحسن الذاكرة والانتباه والمزاج ، فضلاً عن الحماية من مرض الزهايمر.- قد يدعم صحة العظاميحتوي العنب على العديد من المعادن الضرورية لصحة العظام بما في ذلك البوتاسيوم والمنغنيز والفيتامينات B و C و K ، والتي تساعد على منع هشاشة العظام .