أنواع أقمشة يفضل ارتداؤها عند ارتفاع درجة حرارة الطقس

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أنواع أقمشة


يضطر الكثير من الأشخاص للخروج من المنزل خلال فترة الظهيرة، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وسطوع أشعة الشمس في كل مكان، مما يتسبب الشعور بالحر والتعرق، ولتجنب ذلك ينصح بارتداء بعض الأقمشة في ذلك الوقت لأنها تساعد على تجنب الشعور بالحر والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "steamerystockholm".



أقمشة يفضل ارتدائها عند ارتفاع درجة حرارة الطقس

الحرير

يعتبر الحرير نسيج طبيعي سريع الجفاف، لذلك يمتص سريعاً العرق وبالتالى يساعد على الشعور بالتهوية طوال فترة النهار.



الكتان

يساعد الكتان على امتصاص العرق سريعاً، وبالتالي يساعد على الشعور بالتهوية عند ارتدائه، لهذا ينصح به عند ارتفاع درجة حرارة الطقس.



القطن

تعتبر الأقمشة القطنية من الأنواع التي ينصح بارتدائها عند ارتفاع درجة حرارة الطقس، حيث يساعد على إمتصاص العرق مما يؤدى للشعور بالإنتعاش.


فيسكوز

يتكون قماش الفيسكوز من لب الخشب الذي تم تحويله إلى نسيج خلال عملية كيميائية، وهو من الأقمشة التي يفضل ارتدائها عند ارتفاع درجة حرارة الطقس حيث يساعد على التهوية وعدم الشعور بالحر.



أقمشة لا يفضل ارتدائها عند ارتفاع درجة حرارة الطقس:

لا ينصح بارتداء أنواع من الأقمشة خلال فصل الصيف، لأنها لا تمتص العرق وتتسبب في أن تفوح رائحته وفى نفس الوقت تتسبب في الشعور بالدفء، مثل البوليستر والأكريليك والنايلون، ولهذا ينصح بتجنب هذه الأقمشة المصنوعة من مواد اصطناعية.

المصدر: موقع "steamerystockholm"

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