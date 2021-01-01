كيف تعتنيي بالبشرة الحساسة فى الصيف



كيف تعتنيي بالبشرة الحساسة كيف تعتنيي بالبشرة الحساسة

يجب العناية بكافة أنواع البشرة في فصل الصيف، حتى تظل نضرة وصحية، ولكن قبل أى شىء يجب معرفة نوع البشرة لاختيار طريقة العناية بالبشرة سواء كانت بشرة عادية أو جافة أو دهنية أو حساسة، وخاصة الأخيرة التي يجب اتباع عدة نصائح للعناية بها، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "ELLE".







تجنب بعض العطور والمواد الكيميائية



يجب عند التعامل مع البشرة الحساسة تجنب العطور والأصباغ والمواد الكيميائية القاسية، ويجب ملاحظة الوجه إذا كانت البشرة متهيجة بسبب استخدام منتجات معينة والتي يجب توقف استخدامها.

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كريم واقي من الشمستحتاج البشرة الحساسة لاستخدام كريم واقي من الشمس ولكن يجب وضع كمية صغيرة من الكريم على الذراع لمعرفة رد فعل البشرة، بعد مرور 48 ساعة للتأكد من عدم وجود مشكلة تحسس.التقشير هو الحلعند العناية بالبشرة الحساسة، يجب مراعاة انتقاء نوع جيد من المقشرات لأن معظمها تكون خشنة على البشرة، ويمكن تجربة المناديل التي تقشر البشرة.تنوع روتين العناية بالبشرةيجب عند العناية بالبشرة تغير نوعية روتين العناية بالبشرة بين الحين والأخر، حيث يمكن التحول إلى غسول جل خال من الزيوت وغسول مرطب خفيف الملمس لمقاومة دهون البشرة في الصيف.علاج الجلد الملتهبإذا شعرت أن البشرة أصبحت ملتهبة من الشمس أو من الحرارة أو الرياح، عندئذ يجب علاج السبب، مثل تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، وإعطاء البشرة فرصة للتعافى، ويمكن وضع كمادات باردة على البشرة لتخفيف الشعور بالحرقان والإحمرار والألم الذى وتنظيف البشرة بغسول مرطب لطيف وبعده يجب وضع مهدئ لتهدئة البشرة.