دلعي ولادك في الصيف .. طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل

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طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل


يعتبر الآيس كريم من أنواع الحلوى الصيفية المفضلة للكثير من الأشخاص، حيث تساعد على الشعور بالانتعاش، خلال فترة النهار، وفى نفس الوقت تتميز بنكهتها اللذيذة المختلفة، ولتحضيره في المنزل، نستعرض في هذا التقرير، طريقة عمل الآيس كريم في المنزل وفقاً لخطوات ونصائح أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم خلال حديثها مع " اليوم السابع".



طريقة عمل الآيس كريم في المنزل: المكونات:

نصف كليو من الحليب أو على حسب الرغبة.

كوب ونصف كريمة.

2ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

قطع فاكهة قد تكون فراولة أو أي فاكهة على حسب الرغبة.
ربع ملعقة من لون الطعام في حالة إذا الرغبة في الحصول على لون أحمر والذى يشبه لون الفراولة، والأصفر الذى يشبه لون المانجو.



طريقة تحضير الآيس كريم في المنزل:

يجب تحضير العجانة ثم خفق الكريمة للحصول على على قوام كثيف، ثم إضافة الكريمة في وعاء محكم الغلق، ووضعه في الثلاجة حتى يتجمد وتحضير خلاط كهربائى وإضافة الفراولة أو أي فاكهة متوفرة، ثم ضرب الخليط في خلاط كهربائى، بطريقة جيدة للحصول على عصير سائل، ثم إضافة الحليب ورشة الملح وخلاصة الفانيليا وملون الطعام وخلط جميع المكونات مرة أخري حتى تتجانس بشكل قوي، ثم إضافة الفراولة في وعاء و إضافة الكريمة مع تقليب المزيج بشكل جيد وبعد الانتهاء يجب إدخال الخليط الفريزر حتى يتجمد وتقديمه على كرات وتزينه بالمكسرات المختلفة للضيوف وأفراد الأسرة.

المصدر: youm7

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