فى الصيف .. مشروبات منعشة وغير مكلفة يمكن تناولها فى الصيف

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مشروبات منعشة

فى الصيف يبدأ الكثير فى البحث عن مشروبات مرطبة يمكن تناولها طوال اليوم للشعور بالانتعاش والتخلص من الشعور بالحر الشديد، خاصة خلال فترة النهار، ولهذا نستعرض فى هذا التقرير مشروبات مثلجة تحتوى على عناصر غذائية مهمة مفيدة للجسم، وفقاً لما أشارت إليه الشيف مروة عاطف خلال حديثها لـ"اليوم السابع".



مشروبات مرطبة وبعضها يمكن تنفيذها فى المنزل

عصير القصب
عصير القصب من أكثر المشروبات الصيفية التى تساعد على ترطيب الجسم، ويحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وتختلف أسعاره من محل لآخر، لكن أغلب المحلات تبيع كوب عصير القصب بخمسة جنيهات.



الكركديه المثلج
الكركديه من أفضل المشروبات التى يمكن تناولها فى فصل الصيف وتساعد على ترطيب الجسم، ويمكن تحضيره فى المنزل، ومن أرخص المشروبات.



القهوة المثلجة
لعشاق القهوة يمكن تناولها خلال الصيف عن طريق فنجان أو كوب قهوة مثلج وأيضًا سعره غير مكلف مادياً.


ليمون بالنعناع
يعتبر من المشروبات التى تساعد على ترطيب الجسم وتجعله يشعر بالانتعاش طوال اليوم وأيضًا سعره لا يتعدى الـ10 جنيهات.



عصائر الفواكه
فى فصل الصيف تنتشر الفواكه لذيذة الطعم ورخيصة الثمن والتى يمكن عمل مشروبات مثلجة منها مثل عصير البطيخ والمشمش وغيره من الفواكه الصيفية، ويمكن تقديمها مثلجة فى المنزل بالإضافة إلى أنها تحتوى على عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم طوال الوقت.

المصدر: youm7

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