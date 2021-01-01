فى الصيف .. مشروبات منعشة وغير مكلفة يمكن تناولها فى الصيف

فى الصيف يبدأ الكثير فى البحث عن مشروبات مرطبة يمكن تناولها طوال اليوم للشعور بالانتعاش والتخلص من الشعور بالحر الشديد، خاصة خلال فترة النهار، ولهذا نستعرض فى هذا التقرير مشروبات مثلجة تحتوى على عناصر غذائية مهمة مفيدة للجسم، وفقاً لما أشارت إليه الشيف مروة عاطف خلال حديثها لـ"اليوم السابع".
مشروبات مرطبة وبعضها يمكن تنفيذها فى المنزل
عصير القصب
عصير القصب من أكثر المشروبات الصيفية التى تساعد على ترطيب الجسم، ويحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وتختلف أسعاره من محل لآخر، لكن أغلب المحلات تبيع كوب عصير القصب بخمسة جنيهات.
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