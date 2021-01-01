طرق بسيطة للحفاظ على برودة شقة الطابق العلوى فى الصيف



للحفاظ على برودة شقة الطابق العلوى للحفاظ على برودة شقة الطابق العلوى



إذا كنت تسكن في الدور الأخير من البناية، فربما تعانى من الحر أكثر بسبب تعرض الشقة لأشعة الشمس لفترة طويلة من الوقت، حيث وجدت الدراسات أن الأسطح ذات الألوان الداكنة تمتص المزيد من ضوء الشمس مقارنة بالأسطح ذات الألوان الفاتحة، ولعلاج هذه المشكلة وتخفيف الشعور بالحر، نستعرض في التقرير، نصائح يجب اتباعها، وفقاً لما ذكره موقع " tbpl" ".







فتح النوافذ:



يساعد فتح النوافذ على خروج الهواء الدافئ المتراكم في الداخل، ودخول الهواء البارد خاصة مع غروب الشمس، وبالتالي تنخفض درجة حرارة الشقة .

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فتح أبواب الغرف:في بعض الحالات، قد تقتصر الحرارة في الشقة على غرفة واحدة أو غرفتين فقط، قد يكون هذا بسبب عدم التجانس الهيكلي في المبنى مما يتسبب في تركيز الحرارة في مكان واحد، ويمكن تقليل درجة حرارة هذه الغرف عن طريق إبقاء أبواب جميع الغرف مفتوحة، مما يساعد على انتشار الحرارة في جميع أنحاء الشقة، مما يجعل الغرف الدافئة في السابق باردة.تثبيت الستائر:قد تواجه صعوبة في منع الحرارة من دخول الشقة، ومع ذلك لا يزال بإمكانك الحد من كمية الحرارة التي تدخل عبر النوافذ، من خلال تثبيت أغطية النوافذ طوال اليوم مما يساعد على منع ضوء الشمس من الوصول إلى الشقة،وبالتالي يساعد ذلك على تخفيف درجة حرارة الشقة.تركيب مروحة:غالبًا ما يتعمد سكان الشقق الطابق العلوي تشغيل مكيفات الهواء الخاصة بهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يؤدى إلى زيادة فاتورة الكهرباء بشكل كبير، لذلك يفضل استبدال التكييف بمراوح.