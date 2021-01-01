وكيلة موسيماني ترد على إضافة أفراد لجهاز الأهلي الفني وتدريب الزمالك مستقبلا



موسيماني موسيماني

ردت مويرا ثلاجالي وكيلة بيتسو موسيماني على إماكنية إضافة أفراد جدد للجهاز الفني للنادي الأهلي، وعن الانتقادات الموجهة للمدرب خلال الفترة الأخيرة.



وأجرى FilGoal.com حوارا مع مويرا ثلاجالي، تحدثت فيه عن كافة الأمور المتعلقة بـ موسيماني مؤخرا.



وجاء نص الحوار كالتالي:

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- ما رأي بيتسو موسيماني في رغبة إدارة الأهلي بإضافة أفراد جدد للجهاز الفني؟"لسنا على علم بهذا. لم نتلق أجندة اجتماع السبت حتى الآن. في حالة وجود أي تطورات سيتم إبلاغنا بكل تأكيد".- توجد بعض الانتقادات الموجهة لـ بيتسو موسيماني لأنه يمنح نفسه واللاعبين العديد من فترات الإجازة مثلما هو الحال حاليا، سيعود إلى مصر يوم الجمعة ويلعب الأحد، فما ردك على ذلك؟"نحن في فترة توقف دولي. يوجد 10 لاعبين من الأهلي رفقة منتخبات بلادهم، وموسيماني في المغرب لحضور دورة تدريبية، حصل على موافقة إدارة الأهلي مسبقا لحضورها. هذا الأمر موجود على موقع الأهلي الرسمي".ويتواجد موسيماني في المغرب بسبب حضور دورة تدريبية من تنظيم الاتحاد الدولي "فيفا".وتلقى موسيماني دعوة للمشاركة في الدورة التدريبية منذ فترة وعرض الأمر على إدارة الأهلي التي وافقت على حضوره، خاصة أن الدورة تأتي خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.- ماذا قصدتي بتصريحك بأن "إنه لأمر محبط أن هناك سلبية مستمرة من الأشخاص الذين يلمحون دائما إلى أن موسيماني على وشك الإقالة في كل مرة يخوض فيها مباراة؟"هو نفس المعنى الذي قلته. لا يوجد شرح أفضل من الذي قلته بالفعل".- هل يمكن لـ بيتسو موسيماني أن يتولى تدريب الزمالك إذا رحل عن الأهلي؟"لا، لن يتولى موسيماني تدريب أي فريق آخر داخل مصر بخلاف الأهلي".وسيكون هناك اجتماع آخر منتظر عقب وصول موسيماني إلى مصر لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحلة القادمة.- هل ترين بأن الإعلام المصري يظلم موسيماني؟"لا أرى ذلك، والعلاقة مع شركة الكرة بالنادي الأهلي جيدة وقائمة على مصلحة الطرفين في العمل".- ما المشكلات التي واجهتكم مع إدارة الأهلي أثناء مفاوضات التجديد؟"لم يكن هناك أية مشاكل على الإطلاق أثناء التجديد".- توجد بعض الأقاويل بأن تعاقد موسيماني الجديد مع الأهلي لم يوثق، فهل هذا صحيح؟"لا، كل شيء على ما يرام".وكان النادي الأهلي قد أعلن تجديد عقد بيتسو موسيماني قبل فترة لمدة موسمين مقبلين.وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤخرا أمام الوداد بهدفين، ليخسر اللقب بعد تتويجين متتاليين.ونجح بيتسو موسيماني في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مرتين ووصل إلى النهائي ثلاث مرات لكنه خسر النهائي الأخير أمام الوداد.كما نجح المدرب الجنوب إفريقي في حصد لقب السوبر الإفريقي مرتين أمام كل من نهضة بركان والرجاء المغربيين، وفاز بكأس مصر مرة واحدة.وتوج موسيماني بالميدالية البرونزية مرتين في منافسات كأس العالم للأندية مع الأهلي.ويلعب الأهلي يوم 12 يونيو الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.