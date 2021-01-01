فيديو .. احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد



أتوبيس نقل عام بالكامل أتوبيس نقل عام بالكامل



اشتعلت النيران في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام خلال سيره في منطقة المقطم بسبب الحر الشديد.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي الحريق الذي شب في الأتوبيس بسبب الحر الشديد.



وتمكنت سيارتا إطفاء من محاصرة النيران، وتم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

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وكشفت مصادر أن يرجح أنه حدث ماس كهربائي في موتور الاتوبيس نتيجة للحر الشديد ، أو أن الأتوبيس سار مسافة طويلة بدون تبريد مما تسبب في اشتعال النيران به.https://video.fcai1-2.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/286105811_704575624150018_3234914830292372940_n.mp4?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjM5NywicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_eui2=AeFcNycQp0Y7OuFSW7PuFuXJ1muQyPpPMG3Wa5DI-k8wbVH587r8bWUQ7p5lupwogv0&_nc_ohc=iiy6N1WuapwAX8kYssQ&tn=YE6yuAWMg_s0x4Ma&rl=397&vabr=221&_nc_ht=video.fcai1-2.fna&oh=00_AT8DZjVUlQyqMeyUObi7oMi6x5XRlKox7F0TUoUcr-FdwA&oe=62A269C1