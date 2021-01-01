الحكم علي محمود شعبان في قضية الجيش الحر

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محمود شعبان


قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بـمحاكمة محمود شعبان، بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر"،

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جماعة الجيش الحر
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها.

المصدر: elbalad

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