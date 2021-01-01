تنطلق سماعة FreeBuds 5i بتحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة

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صورة الخبر: FreeBuds 5i
FreeBuds 5i

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن سماعة FreeBuds 5i اللاسلكية التي تنطلق بسعة أكبر للبطارية، وتحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وسعر 90 دولار.

تتميز سماعة Huawei FreeBuds 5i بثلاثة مستويات في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، والتي تصل إلى قدرة 42 ديسيبل، كما ترتكز السماعة على تقنية الذكاء الإصطناعي لعزل صوت المستخدم في المكالمات عبر ميكرفون يعمل على إستخراج صوت المستخدم لمكالمات صوتية أوضح.

كما تضم السماعة محرك 10مم ديناميكي، وتعمل على الضبط التلقائي لتتوافق مع أذن المستخدم، أيضاً تدعم السماعة ترميز LDAC، وتنطلق بمعايير Hi-Res في جودة الصوتيات اللاسلكية.

وتدعم FreeBuds 5i تقنية البلوتوث 5.2، وترتكز على التبديل بين الأجهزة النشطة عبر التطبيق الخاص بالسماعة الذي يتيح التبديل بين الهاتف والجهاز اللوحي المتصل.

كما تقدم هواوي السماعة بنمط خاص بالألعاب يدعم الإستجابة السريعة 94 مللي ثانية، أيضاً تقدم هواوي الإصدار الجديد من السماعات مع حافظة بتصميم جديد ناعم، ويتميز بنقوش مع وزن أخف بنسبة 18% حيث تتميز بوزن 33.9 جرام، بينما تأتي كل جهة من السماعة بوزن 4.6 جرام.

وتستمر السماعة مع الحافظة بعمر شحن يصل إلى 28 ساعة، أو 18.5 ساعة مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، بينما تأتي السماعة بشكل منفصل بعمر شحن 7.5 ساعة.

كما يدعم سماعة FreeBuds 5i بطارية بقدرة 410 mAh في الحافظة، وبقدرة 55 mAh في السماعة اللاسلكية، أيضاً تدعم الشحن السريع بشكل كامل خلال ساعة واحدة.
وتتوفر Huawei FreeBuds 5i للحجز المسبق في السوق الصيني بسعر 90 دولار، بينما تتوفر في الأسواق بدءاً من 18 من يونيو.

المصدر: بوابه المتميز

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