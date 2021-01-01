ينطلق هاتف Realme GT Neo 3T برقاقة معالج Snapdragon 870



Realme GT Neo 3T Realme GT Neo 3T

أعلنت شركة Realme عن هاتف Realme GT Neo 3T الذي ينضم لسلسلة GT برقاقة معالج Snapdragon 870.



يتميز Neo 3T بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.



وتقدم Realme الهاتف بعدد 3 من الإختيارات في الألوان هم الأصفر، الأبيض بتصميم العلم الخاص بالسباق، إلى جانب اللون الأسود التقليدي.

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ويضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 870، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.أيضاً ينطلق Realme GT Neo 3T بنظام تشغيل Android 12، وواجهة Realme UI 3.0، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.ويبدأ سعر GT Neo 3T من 470 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.