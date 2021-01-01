ينطلق هاتف ZTE Axon 40 Ultra للأسواق العالمية رسمياً



ZTE Axon 40 Ultra ZTE Axon 40 Ultra

أعلنت ZTE اليوم عن إطلاق هاتف ZTE Axon 40 Ultra للأسواق العالمية، حيث يتوفر الهاتف للشراء بدءاً من 21 من يونيو.



كشفت ZTE النقاب للمرة الأولى عن هاتف Axon 40 Ultra منذ شهر تقريباً، واليوم تقدم الشركة الهاتف للأسواق العالمية، حيث يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش وجودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.



وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

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من جانب أخر يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومن المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 800 دولار.بينما يأتي النموذج الأعلى من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 900 دولار.ويتوفر الهاتف في السوق الصيني بنموذج أعلى بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.يذكر أن هاتف ZTE Axon 40 Ultra يتوفر في أسواق المملكة السعودية، والإمارات والكويت بدءاً من 21 من يونيو.