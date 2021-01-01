ينطلق هاتف ZTE Axon 40 Ultra للأسواق العالمية رسمياً

أعلنت ZTE اليوم عن إطلاق هاتف ZTE Axon 40 Ultra للأسواق العالمية، حيث يتوفر الهاتف للشراء بدءاً من 21 من يونيو.
كشفت ZTE النقاب للمرة الأولى عن هاتف Axon 40 Ultra منذ شهر تقريباً، واليوم تقدم الشركة الهاتف للأسواق العالمية، حيث يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش وجودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.
وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.
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