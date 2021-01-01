يكمل التاكسي الجوي الكهربائي أول رحلة تجريبية ناجحة

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أكملت سيارة أجرة كهربائية جديدة من شركة فولوكوبتر لصناعة الطائرات أول رحلة تجريبية ناجحة لها.



تم تصميم الطائرة ، التي تحمل اسم VoloConnect، لنقل المسافرين من رجال الأعمال والركاب حول المناطق الحضرية والضواحي بسرعة تصل إلى 155 ميلاً في الساعة أثناء الرحلة التجريبية، التي استغرقت دقيقتين و 14 ثانية وصلت إلى 40 ميلاً في الساعة.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطاينة، VoloConnect هي مركبة إقلاع وهبوط كهربائية عموديًا (eVTOL)، وقد أكملت أيضًا بعض المناورات الأساسية خلال رحلتها الأولى.

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وتعد مركبة "، VoloConnect هي ثالث مركبة تابعة للشركة تخضع لرحلات تجريبية - بعد VoloCity و VoloDrone - مما يجعل Volocopter مطور eVTOL الوحيد في العالم الذي يمتلك أسطولًا من الطائرات في تلك المرحلة من الاختبار.تم القيام برحلات أخرى منذ ذلك الحين، كجزء من المرحلة الأولية من اختبار النموذج الأولي، المصمم لتقييم أداء الطائرة ومحدوديتها.يقوم المهندسون من شركة Volocopter ومقرها في Bruchsal بألمانيا بتقييم سرعات الطائرة المنخفضة والعالية وقدرتها على الانتقال بين الطيران الرأسي والأفقي.كما سيبحثون عن كثب في قدرتها على تعويض عطل المحرك أثناء الرحلات المأهولة ، وفي الرحلات المستقلة لاحقًا.