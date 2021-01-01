يكمل التاكسي الجوي الكهربائي أول رحلة تجريبية ناجحة

أكملت سيارة أجرة كهربائية جديدة من شركة فولوكوبتر لصناعة الطائرات أول رحلة تجريبية ناجحة لها.
تم تصميم الطائرة ، التي تحمل اسم VoloConnect، لنقل المسافرين من رجال الأعمال والركاب حول المناطق الحضرية والضواحي بسرعة تصل إلى 155 ميلاً في الساعة أثناء الرحلة التجريبية، التي استغرقت دقيقتين و 14 ثانية وصلت إلى 40 ميلاً في الساعة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطاينة، VoloConnect هي مركبة إقلاع وهبوط كهربائية عموديًا (eVTOL)، وقد أكملت أيضًا بعض المناورات الأساسية خلال رحلتها الأولى.
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