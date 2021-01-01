تعلن جوجل عن تحديث يعمل على إصلاح مشكلات خطيرة

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صورة الخبر: جوجل
جوجل

حث مستخدمو هواتف "أندرويد" على تنزيل آخر تحديثات البرامج بعد اكتشاف مشكلات حرجة قد تترك الأجهزة معرضة للهجوم.

ويحتاج أي شخص لديه جهاز "أندرويد" إلى التأكد من تحديثه بالكامل بأحدث البرامج، وهذا لأن جوجل أعلنت عن إصدار تحديث عاجل يعمل على إصلاح إجمالي 41 مشكلة مع بعض المشكلات الخطيرة للغاية التي أعطاها عملاق التكنولوجيا الأمريكي تصنيفا مهما.

وقالت جوجل إن أحد أخطر الأخطاء المكتشفة في نظام التشغيل "أندرويد"، قد يؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد دون الحاجة إلى امتيازات تنفيذ إضافية.

وهذا أمر خطير للغاية، لأن هذه الأنواع من العيوب يمكن أن تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على الجهاز وسرقة البيانات الشخصية،ويمكن آخرين أن يسمحا أيضا للقراصنة بالوصول إلى الأجهزة عن طريق اختراق البرامج الضارة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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