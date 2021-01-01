تويتر يزود ماسك بالبيانات الأولية للتغريدات اليومية

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

يخطط موقع تويتر لمنح إيلون ماسك إمكانية الوصول إلى البيانات الأولية لمئات الملايين من التغريدات اليومية، وذلك في محاولة لدفع عملية استحواذ الملياردير الأميركي، الذي وافق على دفع 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لتقارير إخبارية متعددة.

لم يؤكد المحامون المنخرطون في الصفقة اتفاقية مشاركة البيانات. ولم يدل ماسك بتصريحات حول تويتر، لكنه كان صريحا في السابق حول جوانب مختلفة من الصفقة.

وامتنع تويتر عن تأكيد التقارير، وأشار إلى بيان يوم الإثنين قالت فيه الشركة إنها تواصل مشاركة المعلومات "بشكل تعاوني" مع ماسك.

يؤكد ماسك، الذي أبرم اتفاقية ملزمة قانونا لشراء تويتر في أبريل، أنه لا يمكن المضي قدما في الصفقة ما لم تقدم الشركة مزيدا من المعلومات حول انتشار الحسابات المزيفة على نظامها الأساسي.

وهو يجادل، دون تقديم دليل، بأن موقع تويتر قلل بشكل كبير من عدد الحسابات الآلية، التي تروج عادة لعمليات الاحتيال والمعلومات المضللة، على خدمته.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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