تنفصل روسيا عن أوروبا في المجال الفضائي وتطلق بعثة إلى المريخ

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أفاد مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين، بأن روسيا ستُطلق بعثة استكشافية إلى المريخ بشكل مستقل عن أوروبا، وستستخدم لهذا الغرض صاروخها "بروتون" ومنصة "كازاتشوك" المريخية التي ستحمل إلى المريخ روبوتا على هيئة الإنسان، وقال إن العمل على إعداد البعثة ستبدأ عما قريب.



كانت الوكالة الفضائية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها تستبعد إطلاق بعثة "إكزومارس 2022" الأوروبية الروسية المشتركة إلى المريخ، وذلك بسبب عقوبات فرضها الغرب على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.



مع ذلك فإن شركة " تقنيات أندرويد" الروسية أعلنت أنه من السابق للأوان الحديث عن إطلاق روبوت على هيئة الإنسان إلى المريخ لأن المشروع يمر الآن بمرحلة صياغة الشروط والمتطلبات اللازمة لتحقيقه.

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أما مشروع تصنيع روبوت على هيئة الإنسان سيساعد رواد الفضاء في صيانة المحطة الفضائية الدولية والمحطة الفضائية الروسية، بما في ذلك خارجهما في الفضاء المكشوف، فإن العمل على تحقيقه يجري، حسب الشركة، على قدم وساق.