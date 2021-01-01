تفاصيل..كيف يتم تعيين لوحة مفاتيح Chromebook؟..



Chromebook Chromebook

تختلف أجهزة "كروم بوك"، اختلافًا كبيرًا عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية من نواح كثيرة - وليس فقط بسبب برامجها.



تتميز أجهزة Chromebook بلوحات مفاتيح مع مجموعة متنوعة من الوظائف الخاصة بنظام التشغيل Chrome، مما يعني أنها لا تحتوي على مفاتيح قياسية مثل F1 أو حتى Caps Lock، اعتمادًا على أسلوبك في العمل، قد يكون هذا تغييرًا مرحبًا به أو ألمًا هائلاً.



إذا لم تكن سعيدًا بهذا الترتيب يمكنك في الواقع إعادة تعيين عدد معقول من مفاتيح جهاز Chromebook وتغيير طريقة استخدامك لجهازك بشكل كبير.

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للبدء ما عليك سوى التوجه إلى قسم لوحة المفاتيح في إعدادات جهاز Chromebook:انقر فوق الساعة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.اضغط على أيقونة الترس في اللوحة التي تظهر.قم بالتمرير لأسفل إلى عنوان الجهاز الفرعي وانقر فوق خيار لوحة المفاتيح.سترى قائمة بالمفاتيح التي يمكنك تخصيصها:مفتاح المشغل (ويسمى أيضًا مفتاح البحث).مفتاح Ctrl.مفتاح Alt.مفتاح الهروب.مفتاح Backspace.مفتاح المساعد (في أجهزة Pixelbook فقط).يمكن إعادة تعيين كل مفتاح للتعامل مع أي من الوظائف التالية:مفاتيح Launcher / Search(درج تطبيق كروم OS وموجه البحث)كنترولبديلمفتاح الحروف الكبيرةمسافة للخلفالمساعد (على الأجهزة التي يتوفر بها مساعد جوجل)لإعادة تعيين أي مفتاح ما عليك سوى النقر فوق المربع المجاور له وتحديد الوظيفة التي تريدها، قد ترغب في تغيير مفتاح المشغل (أو البحث) مرة أخرى إلى مفتاح Caps Lock، على سبيل المثال إذا كنت ترغب في الحصول على مفتاح Launcher في دوره الافتراضي ولكنك لا تزال تفتقد مفتاح الحروف الكبيرة Caps Lock، فقد ترغب في تعيين وظيفة Caps Lock لمفاتيح Escape أو Assistant.إذا كان لديك أي جهاز كروم بوك بخلاف Pixelbook والذي كما ذكرنا سابقًا، يحتوي على مفتاح مساعد Google مخصص وتريد وصولاً أسهل إلى المساعد، فقد تفكر في تعيين مفتاح Escape أو حتى مفتاح Launcher للتعامل مع هذه الوظيفة.هناك خيار آخر لإعادة تعيين لوحة المفاتيح جدير بالملاحظة: أسفل قائمة المفاتيح القابلة للتخصيص، سترى إعدادًا يسمى معاملة مفاتيح الصف العلوي كمفاتيح وظيفية.إذا قمت بتنشيط التبديل إلى جانب ذلك، فسيتم تحويل المفاتيح الخاصة الموجودة في الصف العلوي من لوحة مفاتيح Chromebook - أوامر العودة، وإعادة تحميل الصفحة وتكبير النافذة وما إلى ذلك - إلى مفاتيح وظيفية قياسية على نمط F1.وستظل قادرًا على الوصول إلى وظائفهم الخاصة في هذا السيناريو ولكن فقط إذا ضغطت مع الاستمرار على مفتاح Launcher أولاً ثم الضغط عليها.