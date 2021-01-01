أوفر برايس كبير لدى بعض الموزعين على سعر تويوتا راش في مصر



تويوتا تويوتا

على الرغم من إصدار جهاز حماية المستهلك لقانون يمنع بيع السيارات بأي أسعار أخرى غير الأسعار الرسمية التي يقرها الوكلاء المحليون للسيارات، إلا أن سوق السيارات المصري مازال يعاني من هذه المشكلة بشكل كبير، وظهر هذا الأمر بوضوح مع استمرار رفع العديد من التجار لأسعار السيارات بشكل مبالغ فيه جدا، ومنهم على سبيل المثال سيارة تويوتا راش 2022 التي يفرض عليها تجار السيارات أوفر برايس ضخم جدا تم رصده كالتالي:



- تويوتا راش 2022: أوفر برايس 145 ألف جنيه على الفئة الوحيدة المتاحة من السيارة بسعر رسمي يبلغ 370 ألف جنيه فقط



جدير بالذكر أن الأوفر برايس هي لفظ يطلق على السعر الإضافي الزائد الذي يضيفه بعض الموزعين في مصر على السعر الرسمي لها من وكيلها المحلي، وذلك نظير تسليم عملائهم للسيارة الجديدة بشكل فوري وسريع، وذلك بدلا من انتظار العميل لدوره في قوائم حجز السيارة، وهو أمر قد يجعل العميل ينتظر لعدة أسابيع ليتسلم سيارته الجديدة.