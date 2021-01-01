أوفر برايس كبير لدى بعض الموزعين على سعر تويوتا راش في مصر

آخر الأخبارأخبار السيارات › أوفر برايس كبير لدى بعض الموزعين على سعر تويوتا راش في مصر

صورة الخبر: تويوتا
تويوتا

على الرغم من إصدار جهاز حماية المستهلك لقانون يمنع بيع السيارات بأي أسعار أخرى غير الأسعار الرسمية التي يقرها الوكلاء المحليون للسيارات، إلا أن سوق السيارات المصري مازال يعاني من هذه المشكلة بشكل كبير، وظهر هذا الأمر بوضوح مع استمرار رفع العديد من التجار لأسعار السيارات بشكل مبالغ فيه جدا، ومنهم على سبيل المثال سيارة تويوتا راش 2022 التي يفرض عليها تجار السيارات أوفر برايس ضخم جدا تم رصده كالتالي:

- تويوتا راش 2022: أوفر برايس 145 ألف جنيه على الفئة الوحيدة المتاحة من السيارة بسعر رسمي يبلغ 370 ألف جنيه فقط

جدير بالذكر أن الأوفر برايس هي لفظ يطلق على السعر الإضافي الزائد الذي يضيفه بعض الموزعين في مصر على السعر الرسمي لها من وكيلها المحلي، وذلك نظير تسليم عملائهم للسيارة الجديدة بشكل فوري وسريع، وذلك بدلا من انتظار العميل لدوره في قوائم حجز السيارة، وهو أمر قد يجعل العميل ينتظر لعدة أسابيع ليتسلم سيارته الجديدة.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أوفر برايس كبير لدى بعض الموزعين على سعر تويوتا راش في مصر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65550

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager