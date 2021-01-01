تطلق بيلاروس جرارا زراعيا متطورا ذاتي القيادة!

من أبرز الآلات التي ظهرت خلال معرض " Belagro-2022" كان جرارا زراعيا متطورا ذاتي القيادة طوره مصنع مينسك للجرارات.
ومن أبرز ما يميز جرار BELARUS-?3523? الجديد هو قدرته على الحركة والعمل دون سائق بفضل تقنياته المتطورة التي تمكنه من تلقي الأوامر عن بعد عبر الشبكات الخلوية، كما يمكنه تنفيذ مهامه وفقا لأوامر مبرمجة في شرائح ذاكرة خارجية يمكن وصلها مع حاسوبه المركزي.
وجهّز هذا الجرار بتقنيات GPS لتحديد المواقع من تطوير Topcon ، وتقنيات للاتصال وتلقي البيانات عبر شبكات 5G المتطورة، وهوائيات متطورة لتلقي بيانات GSM، وكاميرات أمامية وخلفية لمنع اصطدامه بالأجسام الأخرى أثناء تأدية مهامه.
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