تدشن جينيسيس قسم One of One للسيارات المخصصة

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جينيسيس

أفادت تقارير عن عمل جينيسيس على تدشين قسم جديد باسم One of One للسيارات المخصصة فائقة الفخامة.

ستبدأ العلامة الجديدة بمنافسة سيارات رولز رويس، وبنتلي مولينير، ومرسيدس مايباخ، وستتعامل جينيسيس مع العملاء الأثرياء الذين يرغبون في سيارات متميزة بشكل كامل عن الآخرين. وستبدأ الشركة في بيع سياراتها المخصصة في سوق كوريا الجنوبية وستتوسع في كافة الأسواق العالمية.

يعتقد أن الشركة ستقدم سيارة G90 أولاً بهذا التخصيص، ومن ثم ستقدمها في سياراتها الأهم وحتى في سياراتها الكهربائية. ومن يدري ما إذا كانت ستقدم جينيسيس سيارات فريدة مثل رولز رويس بوتيل.

المصدر: سعودى شفت

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