تكشف كوبرا عن سيارتها الكهربائية UrbanRebel لموديل 2025

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صورة الخبر: UrbanRebel
UrbanRebel

كشفت كوبرا عن سيارتها الكهربائية UrbanRebel التي يصفها الرئيس التنفيذي للشركة واين غريفيث “هذا هو النموذج الذي سيضفي الطابع الديمقراطي على التنقل الكهربائي في المناطق الحضرية”.

تأتي السيارة بأبعاد صغيرة ومدمجة وبخطوط رياضة مميزة وواجهة أمامية عصرية وواجهة خلفية بمصابيح متصلة ونحيلة. ومن حيث التصميم الداخلي تريد UrbanRebel أن تكون سيارة فاخرة برغم صغر حجمها، وستقدم شاشة معلومات ترفيهية كبيرة منحنية والكثير من التقنيات الرائعة. تستهدف السيارة الجمهور من المشترين الشباب.

تأتي السيارة على قاعدة عجلات MEB مثل شقيقتها فولكس واجن ID.3. ولكنها ستأتي بنظام دفع أمامي ومحرك كهربائي بقوة 223 حصان، ستظل قادرة على الانتقال من 0-62 ميل في الساعة (100 كم / ساعة) في 6.9 ثانية فقط. وستقطع مدى 440 كيلومتر بشحنة واحدة.

ستصل السيارة في موديل 2025 بصورتها الإنتاجية، في شكلها الحالي فإن السيارة جاهزة بنسبة 95% بحسب الشركة.

المصدر: سعودى شفت

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