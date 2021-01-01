تعلن لينك آند كو عن السيارة الاختبارية Next Day

كشفت لنك آند كو عن سيارتها الاختبارية Next Day كسيارة GT رياضية بأربع أبواب. تقدم السيارة تصميم متطور عن أسلوب الشركة يحافظ على تناسب الواجهة وموضع المصابيح الأمامية المرتفع وشكلها المسحوب للخلف. وتحمل السيارة أجهزة استشعار مخفية موجودة في “شريط تقني” منخفض بغطاء متحرك. وتشمل المزايا البارزة سقفاً زجاجيأً وأبواب نورسية مجنحة متعاكسية ومصابيح خلفية بسيطة متصلة. لم تفصل الشركة الحديث عن التصميم الداخلي، ويمكن مشاهدة أجزاء من الكونسول الوسطي تشمل عجلة القيادة المستقبلية وشاشة التحكم الوسطية.

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