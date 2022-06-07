استقرار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم..

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استقرار الخضروات والفاكهة

سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور استقرارا ملحوظا اليوم بعد تراجع طفيف أمس لبعض الأصناف وعلى رأسها الطماطم لتتراوح بين ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيها مقابل 7 جنيهات الأيام الماضية ، والبطاطس 2 إلى 3.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.25 جنيه والكوسة 2 إلى 4جنيات .

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5.5 إلى 6.5 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 2.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 2.5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الفلفل الألوان 5 إلى 8 جنيهات في سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 3 جنيه والثوم 7 إلى 11 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

الأسعار المنشورة في سياق السطور السابقة تعبر عن سوق الجملة، أما عن أسعار المستهلكين فقد تختلف من منطقة إلى أخري ومن محافظة إلى أخرى حسب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

المصدر: اليوم السابع

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