تسجل أسعار النفط 120.87 دولار لبرنت و119.93 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم 120.87 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى دولار للبرميل.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن المستهلكين الأمريكيين سيصبحون تحت رحمة شركات النفط خلال فصل الصيف الجاري، مضيفة أنه وفقا لتحليل نشرته مؤسسة "جولدمان ساكس" فإنه من المتوقع أن يصل سعر النفط الخام إلى 135 دولارا للبرميل.
وجاء ذلك في كلمة لوزيرة الخزانة الأمريكية أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وسعت خلالها للرد على ما ذكره أعضاء جمهوريون بأن معدل التضخم في البلاد يقترب من مستوى لم يصله منذ نحو 40 سنة مع اقتراب الجازولين من ارتفاع بنسبة 50% على مدار العام الماضي.
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