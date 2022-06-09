أسعار الذهب اليوم الخميس 9-6-2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب، اليوم الخميس 9 يونيو 2022، استقرارًا ملحوظا، متأثرًا بحجم الطلب عليه بالسوق المحلية، وتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1845 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 671 جنيها



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 860 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1004 جنيهات.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1147 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5027 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10051 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20100 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,074 جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةانخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب صدور آخر بيانات عن التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر المتعلق بالسياسة النقدية.