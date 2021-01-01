نصائح للتعامل مع طفلك العصبي..لو سنة أولى مامي..



التعامل مع طفلك التعامل مع طفلك

أزمة كبيرة تواجهها العديد من الأمهات عند التعامل مع أطفالهن أصحاب العصبية الزائدة، خاصة في الأعوام الأولى للطفل، إذ أنه عادة ما يحاول المعاندة مع ردع والدته لأسلوبه الحاد، ومن ثم تتولد العديد من المشكلات بين الطرفين.



نصائح للتعامل مع عصبية الطفل

وعادة ما تسبب عصبية الطفل حالة من القلق والتوتر لدى الأم، وللحد من تلك المشكلات وضع عدد من خبراء علم النفس مجموعة من النصائح للتعامل مع الأمر بسهولة، وذلك حسب ما ذكرت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية npr.



بناء الثقة

ينبغي عليكي في البداية بناء الثقة بينك وبين طفلك، كي يتمكن من الحديث معكِ بصراحة ويكشف لكي عن الأسباب التي تدفعه إلى الانفعال سريعا.

احترمي مشاعره

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يجب عليكي احترام مشاعر طفلك أيضا، والحديث معه عن مخاوفه التي قد تدفعه إلى التعصب والانفعال.الاستماع الجيدمن المهم أيضا أن تستمعي جيدا لمشكلات طفلك، وتحاول مساعدته في التغلب عليها وحلها.لا تسألي أسئلة إرشاديةشجعي طفلك على التحدث عن مشاعره، لكن حاولي ألا تسألي أسئلة إرشادية، وذلك لتجنب مده بمشاعر من القلق.شجعي طفلك على تجاوز مخاوفهفي الكثير من الأحيان قد يشعر طفلك ببعض المخاوف التي تدفعه إلى الشعور بالانفعال والعصبية، لذلك عليكي تشجيعه للتخلص من تلك المخاوف بالحديث والمناقشة سويا، ومحاولة ممارسة أي هواية يحبها أو رياضة يفضلها، وذلك حتى يتخلص من طاقاته السلبية خلالها، ويحاول التقليل من التعرض للانفعالات والعصبية الزائدة.