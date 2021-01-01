نصائح للتعامل مع طفلك العصبي..لو سنة أولى مامي..

أزمة كبيرة تواجهها العديد من الأمهات عند التعامل مع أطفالهن أصحاب العصبية الزائدة، خاصة في الأعوام الأولى للطفل، إذ أنه عادة ما يحاول المعاندة مع ردع والدته لأسلوبه الحاد، ومن ثم تتولد العديد من المشكلات بين الطرفين.
نصائح للتعامل مع عصبية الطفل
وعادة ما تسبب عصبية الطفل حالة من القلق والتوتر لدى الأم، وللحد من تلك المشكلات وضع عدد من خبراء علم النفس مجموعة من النصائح للتعامل مع الأمر بسهولة، وذلك حسب ما ذكرت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية npr.
بناء الثقة
ينبغي عليكي في البداية بناء الثقة بينك وبين طفلك، كي يتمكن من الحديث معكِ بصراحة ويكشف لكي عن الأسباب التي تدفعه إلى الانفعال سريعا.
احترمي مشاعره
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