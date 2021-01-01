العثور على حفرية ديناصور "مخيف" كان يعيش في مصر..



ديناصور ديناصور

اكتشف فريق من الباحثين في مصر حفرية ديناصور ضخم لكنه غريب المظهر، بأذرع صغيرة ووجه يشبه كلب "البولدوغ"، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال المصدر إن خبراء عثروا في صحراء مصر الغربية على حفرية ديناصور ضخم، ذي قدمين (مما يعني أنه كان يمشي) وأسنان صغيرة وذراعين قصيرتين للغاية.



وأضاف: "كان الديناصور، الذي يبلغ طوله نحو 6 أمتار، يجوب الصحراء الكبرى قبل 98 مليون عام".

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وينتمي هذا النوع إلى عائلة الديناصورات التي تشبه السحالي، والتي ازدهرت خلال العصر الطباشيري (منذ 145 إلى 66 مليون سنة)، وهي الفترة الزمنية الأخيرة لعصر الديناصورات (أبيليسوريد).وقاد الدراسة الجديدة بلال سالم، من مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة في مدينة المنصورة المصرية، وهو أيضا طالب دراسات عليا في جامعة أوهايو وعضو هيئة التدريس بجامعة بنها.وذكر سالم: "خلال منتصف العصر الطباشيري، كانت الواحات البحرية واحدة من أكثر الأماكن رعبا على هذا الكوكب".وأضاف: "يظل لغز كيف تمكنت كل هذه الحيوانات المفترسة الضخمة من التعايش أمرا غامضا، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون مرتبطا باصطيادها لأشياء مختلفة".