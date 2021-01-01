تعرف عليها حيوانات يصل سعرها لملايين الدولارات..

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تختلف أسعار الحيوانات حسب عوامل كثيرة منها النشأة والذكاء وميزة الحيوان التي تجعله مختلف عن حيوان آخر، بالإضافة إلى حجمه وغيرها من العوامل المختلفة التي تعلب دور كبير في تحديد الأسعار، ولهذا نستعرض في التقرير، أغلى الحيوانات الأليفة في العالم، وفقاً لما ذكره موقع " wealthygorilla".



أغلى الحيوانات الأليفة في العالم



القرد الأخضر .. 16 مليون دولار

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يتصدر الحصان الملقب بـ" القرد الأخضر" قائمة أغلى الحيوانات الأليفة في العالم ، وهو من خيول السباق الأمريكية الأصيلة، ويبلغ سعره 16 مليون دولار، وذلك لقدرته على الركض لمسافة ميل في أقل من 9.8 ثانية ، لذلك يعتبر من أفضل الخيول وتم بيعه بالمزاد العلني بمبلغ 16 مليون دولار في عام 2009.السير لانسلوت إنكور .. 16 مليون دولارالكلب المعروف باسم السير لانسلوت إنكور من سلالة لابرادور وهو استنساخ كامل لكلب كان يحمل نفس الاسم، ويبلغ سعره 16 مليون دولار.البقرة ميسى..بسعر 1.2 مليون دولارتعتبر البقرة ميسى من سلالة هولستين المشهورة عالمياً، وبلغ سعرها 1.2 مليون دولار في عام 2009، وذلك بسبب شهرتها ونجاحها في الفوز بالعديد من الألقاب كما تنتج الكثير من الحليب لذلك تعد من أغلى الحيوانات الأليفة.كلب الدرواس التبتي الأحمر .. 582 ألف دولاريعد كلب الدرواس التبتي من أغلى الكلاب في العالم، وهو من الكلاب النادرة لذلك يبلغ سعره 582 ألف دولار، كما تم بيعه في عام 2011 بسعر 1.5 مليون دولار كآخر كلب درواس تبتى أحمر.اشبال الأسد الأبيض .. 140 ألف دولاررصدت هذه الأسود لأول مرة في عام 1938 بجنوب إفريقيا، وهي نتيجة طفرة لونية نادرة، ويبلغ سعر الشبل الواحد 140 ألف دولار.