مقتل مسؤول بالموساد إثر هجوم بمسيرة في العراق



مقتل مسؤول بالموساد مقتل مسؤول بالموساد

قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن مصادر عربية وغربية رجحت مقتل قائد فريق الاغتيالات بالموساد إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف عدة مركبات في الطريق السريع الرئيس بمدينة أربيل، مؤخرا.



وبحسب الوكالة الإيرانية، وفقا لتقارير أوردتها وسائل الإعلام العراقية، فإن الهجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدف 3 مركبات، حيث أصابها بنجاح في الطريق السريع الرئيس بمدينة أربيل.



وأضافت الوكالة، أنه بعد ساعات أعلنت بعض المصادر الغربية والعربية أن المركبات كانت تقل خلية تابعة لجهاز التجسس التابع لإسرائيل، وهو كان الهدف الرئيس لهذه العمليات التي نفذتها الطائرة المسيرة.

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وادعت صفحة "اينتل سكاي" على تويتر والتي تنشط في مجال تحليل الأخطار الدولية ورصد الطلعات الجوية العالمية والأخبار الخاصة بمختلف الأزمات، ادعت أن مسؤولا بالموساد قتل في هذا الهجوم، بحسب وكالة "فارس".وكان مراسل RT في العراق، قد أفاد مساء أمس الأربعاء، بدوي انفجارات سمعت في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.ووفقا لمصادر محلية تحدثت لـRT، فإن هجوما يعتقد أنه بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بسيارات مدنيين على طريق مصيف صلاح الدين في أربيل.