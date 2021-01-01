قبل لقائه بن سلمان.. بايدن يفسر ما قصده بأن السعودية "دولة منبوذة"

علق جون كيربي المتحدث السابق باسم وزارة الفاع الأمريكية، على تصريح الرئيس جو بايدن بأن السعودية "منبوذة"، قبل تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء على أن المملكة "شريك".
وأوضح كيربي في مقابلة على "CNN": "الرئيس كان يرد طبعا على مقتل جمال خاشقجي.. وهي عملية قتل قامت بها هذه الإدارة في الواقع لتطبيق إجراءات المساءلة للمملكة العربية السعودية.. لكن السعودية شريك مهم. والرئيس يؤمن بذلك".
وتابع: "يعتقد الرئيس أيضا أن من المهم بالنسبة له أن يكون مستعدا وقادرا على مقابلة القادة في جميع أنحاء العالم، بصرف النظر عن هويتهم، ومن يمثلون، إذا كان ذلك في الواقع سيؤدي إلى تحسين مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
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