مد فترة تسجيل رقم المحمول على البطاقات حتى 31 يوليو

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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتي 31 من يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يصدر توجيه وزارى وإرسالة إلى كافة المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين، وأعطاهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.







وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين، كما تتيح الوزارة من خلال موقع "دعم مصر" إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.

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وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.