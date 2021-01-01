مد فترة تسجيل رقم المحمول على البطاقات حتى 31 يوليو

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتي 31 من يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يصدر توجيه وزارى وإرسالة إلى كافة المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين، وأعطاهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين، كما تتيح الوزارة من خلال موقع "دعم مصر" إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.
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