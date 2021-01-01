التعليم : قريبا إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء أعمال التصحيح الإلكترونى لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها أنه يتم تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى التى تمت خلال شهر مايو الماضى من خلال التطبيق الإلكترونى لاستمارة الطلاب واتباع الارشادات والتعليمات المعلنة فى هذا الشأن من خلال الموقع المخصص لذلك.

وتابعت الوزارة: قيام المدارس بتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية المشار إليها مع درجات الامتحان المقالى بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب فى جميع المواد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي الجارى بالمدارس فور الانتهاء من إعدادها.

المصدر: youm7

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