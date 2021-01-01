الصحة تنفي حالات إصابة بجدرى القرود فى مصر

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جدرى القرود


أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد أى حالات مسجلة فى مصر حتى الآن بمرض جدرى القرود، مشيرة إلى أنه لا يوجد أيضا حالات مشتبه فيها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى تكثيف الدورات التدريبية المقدمة للفرق الطبية بالمنشآت الصحية والعاملين بمختلف قطاعات الوزارة بكافة محافظات الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، ضمن اسراتيجية الوزارة للنهوض والارتقاء بالصحة العامة.

يذكر أنه تم إعداد الدليل الإرشادى للتعامل مع المرض والذى تم توزيعه على مديريات الشئون الصحية والمستشفيات، وجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، مؤكداً العمل ضمن خطة احترازية استباقية لترصد المرض.

جدير بالذكر أن الكواشف المعملية الخاصة بتشخيص مرض جدرى القرود متوفرة بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

المصدر: youm7

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