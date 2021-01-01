فيديو..انهيار جسر معلق أثناء حفل افتتاحه بالمكسيك

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صورة الخبر: انهيار جسر معلق
انهيار جسر معلق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لانهيار جسر معلق فى مدينة كويرنافاكا المكسيكية، فجأة أثناء مرور عدد من المسئولين بالمدينة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، وكان من بين المصابين فى انهيار الجسر رئيس المدينة المكسيكية.

ويظهر الفيديو انهيار الجسر أثناء مرور عدد من المسئولين مدينة كويرنافاكا المكسيكية، خلال حفل افتتاح الجسر المُعلق.

الجدير بالذكر أن الجسر المُعلق تم إعادة بناءه، مؤخرًا، وهو مصنوع من الألواح الخشبية والسلاسل المعدنية. وبرغم تفاخر عمدة المدينة بإعادة افتتاح الجسر المعلق، لكنه سقط ومسؤولون محليون، بمن فيهم أعضاء مجلس المدينة من الجسر أثناء افتتاحه، ووقعوا على صخور في مجرى النهر، من ارتفاع يبلغ 3 أمتار.

قال كواوتيموك بلانكو، حاكم ولاية موريلوس، حيث تقع كويرنافاكا، "إن زوجة رئيس البلدية خوسيه لويس أوريوستيجوي والصحفيين كانوا من بين الذين كانوا على الجسر عندما سقط بهم".




كما ذكرت حكومة مدينة كويرنافاكا في بيانلها "إن أربعة من أعضاء مجلس المدينة ومسؤولين آخرين بالمدينة ومراسل محلي أصيبوا، وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية. ولم ترد معلومات عن حالتهم".

وجاء في البيان "أن العمدة خوسيه لويس أوريوستيجوي نُقل إلى المستشفى، وهو يعانى من إصابات طفيفة" وفق لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأرجع بعض المحللين سقوط الجسر المعلق، أثناء مرور المسؤولين والصحفيين عليه، أثناء حفل الإفتتاح، بسبب تجاوز السعة المقدرة لاستيعاب الجسر.


تعد مدينة كويرنافاكا، التى تقع جنوب مكسيكو سيتى، مكان مناسب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لسكان العاصمة بسبب وفرة المياه ومناخها المعتدل.

كما يُعد جسر المشاة جزءًا من نزهة نهرية على طول أحد الجداول العديدة في المدينة. وتم إعادة بناء الجسر باعتبارة ممشي على النهر، وكجزءًا من إحياء مناطق الجذب الطبيعية فى المدينة.

https://twitter.com/i/status/1534467576138551296
https://twitter.com/i/status/1534221865039831041

المصدر: youm7

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