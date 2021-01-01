أحمد حسن : يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير موسيماني

زلزال في الأهلي …فجر أحمد حسن نجم الكرة المصرية الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة .
وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: غضب ضد موسيماني واتجاه لفسخ عقده بعد تصريحاته هو وزوجته ضد جماهير النادي ومجلس الإدارة.
وكان بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أكد أن الجماهير والإدارة ترغب في تحقيق الفوز في كل مباراة يشارك بها الفريق وهو أمر لم ير مثله مع أي فريق آخر لذلك لا يستمر مدرب فترة طويلة.
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