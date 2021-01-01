أحمد حسن : يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير موسيماني



موسيماني موسيماني



زلزال في الأهلي …فجر أحمد حسن نجم الكرة المصرية الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة .



وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: غضب ضد موسيماني واتجاه لفسخ عقده بعد تصريحاته هو وزوجته ضد جماهير النادي ومجلس الإدارة.



وكان بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أكد أن الجماهير والإدارة ترغب في تحقيق الفوز في كل مباراة يشارك بها الفريق وهو أمر لم ير مثله مع أي فريق آخر لذلك لا يستمر مدرب فترة طويلة.

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الأهلي مازال ينافس على بطولة الدوري المصري الممتازوأضاف في حوار صحفي أجراه مع صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية أن الأهلي مازال ينافس علي بطولة الدوري المصري الممتاز مشددا أن الأهلي متأخر في الترتيب ولكن هناك عددا من المباريات المؤجلة بسبب المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية لو فاز بها سيعود للصدارة.وتابع أنه لديه رغبة في تحقيق الفوز ببطولة الدوري خاصة وأن الزمالك ليس في أفضل حالاته هدا للموسم بالإضافه لأن بيراميدز يتعثر كثيرا.