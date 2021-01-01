تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة



مصر وإثيوبيا مصر وإثيوبيا



يستعد غدا الخميس المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، إذ توجه بالفعل، أمس الثلاثاء، بعثة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة نظيره الإثيوبي، وذلك على رحلة خاصة لمصر للطيران، لذا يبحث الكثيرون حاليا عن موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة.



وفي إطار خدمات «الوطن» المتواصلة التي تحرص على تقديمها إلى قرائها ومتابعيها، من عشّاق ومحبي كرة القدم المصرية والأفريقية، نقدم خلال التقرير التالي موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة، والتي ستقام غدا الخميس الموافق 9 يونيو في السادسة مساء، بثاني جولات المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية.



موعد مباراة منتخب مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

تذيع شبكة قنوات «بين سبورت» الرياضية، مباراة مصر وإثيوبيا غدا، على لبتردد التابع لشبكة، كونها صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة الأفريقية، إذ تحرص على بث جميع المباريات الكروية الهامة في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

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تردد قناة بي إن سبورت- من خلال القمر الصناعي المصري: نايل سات.- تردد القناة: 11548.- معدل الاستقطاب: أفقي.- معدل الترميز 27500.- معدل تصحيح الخطأ 5/6.يذكر أن المنتخب المصري، قد حقق الفوز على منتخب غنينا بهدف مقابل اللا شيء، في أول مباريات المنتخب، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي على أرض ستاد القاهرة.وقبل التوجه إلى مالاوي، أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب، التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة مع إثيوبيا، إذ يضم كل من «محمد الشناوي- محمد أبو جبل- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة- محمد صبحي- محمود جاد- ياسر إبراهيم- محمد النني- مهند لاشين- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- أيمن أشرف- محمد عبدالمنعم- محمود الونش- حمدي فتحي- عمر جابر- عمر كمال- محمود علا- عمرو السولية- إبراهيم عادل- أحمد عاطف- أحمد حمدي- محمد صلاح- أحمد سيد زيزو- محمد إبراهيم- مصطفى محمد».