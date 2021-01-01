تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

يستعد غدا الخميس المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، إذ توجه بالفعل، أمس الثلاثاء، بعثة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة نظيره الإثيوبي، وذلك على رحلة خاصة لمصر للطيران، لذا يبحث الكثيرون حاليا عن موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة.
وفي إطار خدمات «الوطن» المتواصلة التي تحرص على تقديمها إلى قرائها ومتابعيها، من عشّاق ومحبي كرة القدم المصرية والأفريقية، نقدم خلال التقرير التالي موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة، والتي ستقام غدا الخميس الموافق 9 يونيو في السادسة مساء، بثاني جولات المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية.
موعد مباراة منتخب مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة
تذيع شبكة قنوات «بين سبورت» الرياضية، مباراة مصر وإثيوبيا غدا، على لبتردد التابع لشبكة، كونها صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة الأفريقية، إذ تحرص على بث جميع المباريات الكروية الهامة في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
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